Real Madrid, Mendy lavora a parte: problemi ad un polpaccio, ma gli esami escludono lesioni

vedi letture

Lavoro differenziato per Ferland Mendy: il laterale francese non ha preso parte in questi giorni agli allenamenti dei compagni convocati per il ritiro del Real Madrid a causa di un colpo rimediato al polpaccio. Gli esami ai quali si è sottoposto l'ex Lione hanno escluso lesioni gravi (solo una periostite tibiale), ma lo staff medico delle Merengues sta procedendo con cautela per evitare inutili rischi a questo punto della preparazione.