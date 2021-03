Real Madrid, Mpappè il vero obiettivo ma servono cessioni eccellenti: Varane via per 60 mln?

Kylian Mbappé è il vero obiettivo del Real Madrid in vista della prossima stagione, tuttavia anche un club ricco come il Real è stato colpito duro dalla crisi causata dal Coronavirus e per arrivare ai 200 milioni circa necessari per strappare il francese al PSG serviranno alcune cessioni, anche eccellenti. Fra queste potrebbe esserci Raphaël Varane, che non vuole rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022. Il Real da una sua cessione vorrebbe ricavare almeno 60 milioni, anche se il contratto in scadenza non dà forza ai Blancos. Lo riporta Il Manchester Evening News.