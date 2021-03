Real Madrid, pronti 270 milioni di euro per far vestire di blanco il centravanti Haaland

Che Erling Haaland sia l’obiettivo primario del Real Madrid per la prossima stagione non è certo un mistero. Il club spagnolo infatti non ha intenzione di farsi sfuggire l’attaccante che dominerà le scene per il prossimo decennio ed è pronto a dare fondo alle proprie finanze per vestire con la camiseta blanca il norvegese. Secondo quanto riferito da As il Real avrebbe intenzione di investire 270 milioni di euro per il giocatore del Borussia Dortmund: 150 per l’acquisto del cartellino e 120 per il contratto del giocatore che riceverebbe quindi 20 milioni a stagione per sei anni. Nonostante il Borussia non voglia privarsi di Haaland, i buoni rapporti fra Florentino Perez e Hans Joachim Watzke potrebbero favorite il club spagnolo nella corsa al classe 2000 giallonero.