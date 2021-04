Real Madrid, Zidane: "Spero non sia l'ultimo Clasico di Messi. Resti al Barcellona"

vedi letture

Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Barcellona. Occasione per discutere anche del futuro non solo della propria squadra. E sul possibile ultimo Clasico di Messi dichiara: "Non mi piacerebbe. Che resti, sta bene lì".