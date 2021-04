Real Madrid, Zidane: "Tanti assenti? Non è una scusa, succede anche ad altri"

Zinédine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida pareggiata per 0-0 in casa del Getafe: "Non mi esprimo sull'episodio del gol annullato a Mariano Diaz visto che ad occuparsi di questo sono gli arbitri, sono loro a decidere se c'è un fuorigioco o meno. Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi anche se ci è mancato qualcosa in fase offensiva, dobbiamo migliorare sotto tanti aspetti. Combatteremo fino alla fine, non ci poniamo limiti: quella di stasera è stata una partita sofferta, non voglio utilizzare la scusa dei tanti giocatori indisponibili perché nella nostra situazione ci sono anche altre squadre".

Sui ragazzi del settore giovanile: "Ci sono tanti giocatori che avranno un gran futuro. Chust ci ha messo il carattere, Blanco e Arribas hanno giocato bene: sono contento per loro, si meritano questo palcoscenico perché non hanno mai mollato durante il loro percorso".