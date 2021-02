Real Sociedad-Man United a Torino, Solskjaer: "Ok, ma sarebbe più equa una gara secca"

vedi letture

Intervenuto in conferenza in vista della gara di Premier col WBA, mister Ole Gunnar Solskjaer ha rilasciato anche un commento sullo spostamento del match di Europa League contro la Real Sociedad all'Allianz Stadium di Torino a causa delle restrizioni imposte per contrastare la pandemia: "Speriamo che sia fattibile. Non abbiamo deciso noi e sappiamo che al momento viaggiare in Europa è difficile, ma quando una partita si gioca su campo neutro è uno svantaggio per la squadra che si perde la gara in casa. Potremmo anche dire: 'Ok, ma facciamo una partita secca a Torino'. Non mi dispiacerebbe affatto. Questa situazione è però totalmente fuori dal nostro controllo", le dichiarazioni del tecnico dei Red Devils.