Ufficiale Ricordate Andone? Il centravanti rumeno riparte dalla quarta divisione spagnola

vedi letture

Ricordate Florin Andone (31 anni)? Il centravanti rumeno, a lungo un nazionale del suo paese, era rimasto svincolato da questa estate e adesso ha trovato una nuova squadra con la quale ripartire, in Spagna. Una realtà che già conosce.

L'esperto centravanti ha firmato nelle scorse ore con l'Atletico Baleares, piccola squadra della penisola iberica che milita in quarta divisione e in cui ha già militato lì in prestito nella stagione 2013/14. Per lui accordo fino al termine della stagione, con scadenza 30 giugno del 2025.