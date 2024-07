Ufficiale Rifiutò Como e Lecce per il Psv, Diouech ci arriva 6 mesi dopo: "Pazienza premiata"

Couhaib Driouech è il nuovo colpo per l'attacco del Psv Eindhoven, con sei mesi di ritardo. Il duttile giocatore classe 2002, usato sia come ala che come attaccante centrale, soltanto lo scorso gennaio aveva ammesso di essere stato cercato da due club italiani oltre che dallo stesso Psv Eindhoven: "Quando arriva un club così non puoi dire di no" - disse allora il giocatore - "successivamente ci ha provato anche il Feyenoord. L’Excelsior non ha raggiunto un accordo con il PSV, perché il club non è riuscito a trovare un sostituto. Fortunatamente, ho fiducia che ciò accadrà la prossima estate. Magari non al PSV, ma altri club. Abbiamo scartato i club stranieri perché preferivamo restare in Olanda. I club provenivano da Inghilterra, Francia e Italia. Lorient, Swansea City, Como e Lecce. Non l’ho visto come il passo successivo giusto per la mia carriera".

Sogno esaudito insomma, tanto è vero che nel presentarlo il club di Eindhoven scrive scherzosamente: "La pazienza è stata premiata". Con lo stesso giocatore che ha commentato: "La pazienza è la chiave".