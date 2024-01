Ufficiale Rinnovo importante per il Newcastle: Fabian Schar ha firmato fino al 2025

vedi letture

È uno dei pilastri del Newcastle, uno degli elementi fondamentali nello scacchiere di Eddie Howe. Il difensore svizzero Fabian Schär vestirà bianconero anche nella prossima stagione: è ufficiale infatti il rinnovo fino al 30 giugno 2025.

Ecco il comunicato dei Magpies: "Il Newcastle United è lieto di annunciare che il difensore Fabian Schär ha prolungato il suo contratto con il St. James' Park fino all'estate del 2025. Il nazionale svizzero Schär, che ha compiuto 32 anni il mese scorso, ha collezionato 169 presenze con il club da quando è arrivato dal Deportivo La Coruña nel luglio 2018. Finora l'elegante difensore centrale ha segnato 11 volte, con alcuni gol spettacolari, incluso quello memorabile nella vittoria per 4-1 dei Magpies in Champions League sul Paris Saint-Germain a ottobre".

Queste le parole del giocatore :"L'ho detto tante volte, qui mi sento davvero a casa. Mi sento davvero a mio agio a vivere a Newcastle; amo la città e amo giocare per il club e i suoi tifosi sono incredibili. Non posso spiegare quanto significhi per me il loro sostegno". L'ex giocatore di Basilea e Hoffenheim è stato nominato Giocatore dell'anno nel 2019, con Rafa Benitez alla guida, ma da quando Eddie Howe è stato nominato allenatore è diventato ancora più importante per il Newcastle, aiutando i Magpies a qualificarsi per l'Europa e a raggiungere la finale della Coppa Carabao della scorsa stagione.