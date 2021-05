Rio Ferdinand impressionato da Foden: "È meglio di Haaland al momento. Il City fa calcio totale"

Phil Foden è meglio di Erling Haaland? Un giudizio azzardato, anche perché il paragone tra i due prodigi del calcio europeo è difficile, trattandosi di giocatori diversi per caratteristiche e struttura fisica. Secondo Rio Ferdinand, però, l'inglese avrebbe mostrato maggiore maturità ad alti livelli: "Haaland non ha ancora giocato a un livello simile. Al momento Foden è più forte. Non sono un tifoso del City, ma mi piace vederli giocare a calcio. Mahrez, Sterling, De Bruyne, Silva e Gundogan si scambiano continuamente di posizione, giocano con fluidità, è calcio totale. Ruben Dias e John Stones sono stati impenetrabili, Foden e Mahrez immensi in attacco, Fernandinho è stato superbo a 36 anni".