Ritorno in Slovacchia per Hamsik? L'ex Napoli incontrerà lo Slovan Bratislava

Possibile ritorno allo Slovan Bratislava per Marek Hamsik, ex capitano del Napoli che ha risolto il suo contratto con il Dalian. Secondo quanto riportato da Sky Sport lo slovacco vuole farsi trovare pronto per l'Europeo e presto incontrerà il club che lo ha lanciato tra i professionisti per trovare un accordo e l'ipotesi è quella di un contratto di tre mesi per poi capire cosa fare dalla prossima stagione.