Rivedi Emery: "Nessuna rivalsa contro il calcio inglese. Ho un obbligo verso il mio club"

Unai Emery non cerca rivincite nei confronti del calcio inglese. Lo ha dichiarato nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League che il suo Villarreal disputerà stasera contro il Manchester United: "Rivalsa nei confronti delle squadre inglesi? No, sento solo un obbligo nei confronti del Villarreal, mi sento in dovere di difendere il progetto. Lo devo al presidente e a tutti coloro che stanno lavorando per diventare grandi in Spagna e in Europa. Non nutro alcun senso di rivalsa nei confronti delle squadre inglesi".