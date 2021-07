Rivedi Hakimi: "Al PSG per una nuova sfida. Voglio entrare nella storia del club"

Achraf Hakimi ha lasciato l'Inter per sposare il progetto PSG. Queste le parole del marocchino dopo l'ufficialità: "Sono felice di essere qua, non vedo l'ora di fare questo nuovo passo della mia carriera e di iniziare a lavorare coi nuovi compagni. Sono venuto al PSG per una nuova sfida cercando di dare una mano e di entrare nella storia di questo club, che ha dimostrato di essere grande negli ultimi anni. Voglio costruire qualcosa di grande e raggiungere il top".