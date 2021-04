Rivedi lo sfogo di Klopp: "Giochiamo troppo, ma a nessuno interessa quello che pensiamo"

vedi letture

È un autentico sfogo quello fatto ieri da Jurgen Klopp in conferenza stampa. Il tema - lo stesso trattato da Guardiola - è la nuova Champions: "Tutti sanno cosa penso sul giocare tante partite. Concordo con quello che ha detto ieri (giovedì, ndr) Pep. Non si possono sempre inserire nuove competizioni, è un bene che l'idea della Superlega sia scemata, ma la nuova Champions non è entusiasmante. Mi hanno fatto vedere come funziona, mi hanno chiamato dalla UEFA per un'ora. Vedremo cosa succederà: forse chiederanno di cancellare alcune coppe o di ridurre il numero delle squadre nei campionati, ma la Premier League non accetterà mai. Non chiedono mai un'opinione ai giocatori, agli allenatori e ai tifosi. Siamo già al limite, anche se qualcuno pensa che siamo pagati tanto e dobbiamo farlo. Tutti gli allenatori la pensano allo stesso modo. È troppo: la UEFA non ci ha mai chiesto nulla, la Superlega è nata senza chiederci nulla. Nessuno ci coinvolge, pensano solo a farci giocare di più e questo non è possibile. Non si possono avere 20 squadre in campionato, due coppe e giocare 10 gare europee prima di Natale".