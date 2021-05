Rivedi Low: "Perché Muller e Hummels? Non abbiamo fatto progressi. Francia favorita"

vedi letture

Joachim Low ha annunciato ieri i convocati per l'Europeo. Come da attese, il CT tedesco ha richiamato Thomas Muller e Mats Hummels, che erano stati sacrificati sull'altare di un processo di rinnovamento che però non ha portato i suoi frutti. Lo ha spiegato lo stesso Low in conferenza: "La situazione è questa: non abbiamo raggiunto i nostri obiettivi sia nel 2019 che nel 2020. Non ci sono stati i progressi che ci aspettavamo e per questo abbiamo pensato di rivedere il progetto. Ci sarà un torneo ed è prioritario vincere, sarebbe fondamentale per tutto il calcio tedesco e per il Paese. Per questo motivo abbiamo deciso di richiamare Hummels e Muller, che hanno lavorato benissimo durante l'ultimo anno. Loro hanno rispetto e spirito di gruppo nei confronti dei più giovani, proprio per la loro esperienza e i risultati. Era la decisione più giusta, vogliamo dare ai nostri talenti le giuste opportunità di crescita. Ancora non ci siamo dati un obiettivo per questo Europeo, ne parleremo strada facendo, ma la mia esperienza mi dice che non siamo assolutamente i favoriti. La Francia lo è tra le altre".