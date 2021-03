Rivedi Luis Enrique sul ritorno di Ibra in Nazionale: "Sicuramente avremo più problemi"

vedi letture

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in Nazionale è un evento sicuramente importante non solo per la Svezia ma anche per gli avversari degli scandinavi. La Spagna sarà tra questi, tra qualche giorno, e Luis Enrique è stato interrogato a tal proposito nella conferenza stampa di ieri, alla vigilia della sfida contro la Grecia: "A questa domanda dovrebbe rispondere il CT della Svezia che lo ha convocato. È un punto di riferimento, nonostante l'età è un giocatore di grande talento e sta facendo bene nel campionato italiano. Ora è tornato in Nazionale: sicuramente avremo più problemi ma li analizzeremo quando sarà il momento".