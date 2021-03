Rivedi Shevchenko dopo l'1-1 in Francia: "Mettere energia unico modo per fermare i Bleus"

Andriy Shevchenko ha commentato il buon pari conquistato dalla sua Ucraina in Francia nella prima sfida di qualificazione a Qatar 2022: "È stata una buona gara per noi. Avevamo fatto dei piani e questa era la prima volta che giocavamo con questa formazione. È stata dura, perché non abbiamo avuto tempo per prepararci. Quindi complimenti ai miei giocatori per gli sforzi di oggi, perché hanno messo tana energia in campo ed era l'unico modo che avevamo per fermare una squadra di talento come la Francia. Il piano ha funzionato e credo che ricavare un punto da questa partita sia un ottimo risultato per noi".