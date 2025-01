Ufficiale Rivoluzione Valladolid: dopo gli addii di Bah e Perez, arriva il ghanese Aidoo

Il Real Valladolid è uno dei club più attivi nella finestra invernale di mercato, nel tentativo di invertire il trend negativo ed evitare una retrocessione che oggi sembra davvero molto probabile. Gli spagnoli hanno ottenuto il prestito dal Celta Vigo del nazionale ghanese Joseph Aidoo.

Difensore centrale classe 1995, Aidoo era arrivato in Europa nel 2015, "scoperto" dagli svedesi dell'Hammarby. Nel 2017 il trasferimento al Gent, prima dell'approdo ne LaLiga nel 2019. Con il Celta ha disputato 3 partite in questa stagione e 138 in totale. Vanta anche 17 presenze con le Black Stars.