Robben è tornato: 12' contro l'Heerenveen. E Muller lo chiama: "Ci serve un jolly per Parigi"

Arjen Robben non si arrende ed è tornato prima del previsto. Il fuoriclasse olandese ha giocato ieri nei minuti finali del derby tra il suo Groningen e l'Heerenveen, nonostante il suo allenatore avesse affermato qualche giorno fa che una sua presenza era esclusa. La notizia del rientro in campo di Robben è arrivata anche a Monaco di Baviera: Thomas Muller, ex compagno di squadra, ha commentato la foto postata dall'ex Real su Instagram, scrivendo "Sei tornato al momento giusto, ci serve un jolly per Parigi".