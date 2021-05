Rodgers nella storia: erano quarantadue anni che un irlandese non vinceva l'FA Cup

Prima FA Cup della storia per il Leicester e prima FA Cup della storia anche per il tecnico delle Foxes, Brendan Rodgers, che vince la sfida contro Tuchel e conquista la coppa più importante d'Inghilterra. Per il tecnico ex Liverpool un nuovo record, visto che un irlandese non riusciva a vincere l'FA Cup dai tempi di Terry Neill, che nel 1979 conquistava la coppa d'Inghilterra alla guida dell'Arsenal. Rodgers, inoltre, è solo il secondo tecnico della storia a vincere sia l'FA Cup inglese che quella scozzese, dopo solamente Sir Alex Ferguson.