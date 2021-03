Rodrigo e il Leeds, amore poco Loco: flop inglese, può già tornare in Spagna

E' già finita l'avventura di Rodrigo al Leeds United? Arrivato alla corte di Marcelo Bielsa come star indiscussa dell'attacco, ha giocato 20 partite in Premier con un bottino misero finora di soli 3 gol e 1 assist. Per questo, spiega Fichajes, potrebbe già tornare nella Liga dove è arrivato in estate, dal Valencia, già a giugno. Sul giocatore ci sarebbe l'interessamento sia del Betis che del Siviglia per un potenziale derby andaluso.