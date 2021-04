Rubiales: "Contrario alla Superlega. Dura perdere Bilbao come sede di Euro2020"

Luis Rubiales, presidente della RFEF, la Federazione spagnola, ha parlato del progetto Superlega, dell'esclusione di Bilbao dalle sedi di Euro2020 e del ritorno dei tifosi allo stadio. Questo quanto riportato da AS: "Appoggio la Champions League e ogni cambio deve realizzarsi all'interno della UEFA. Ogni competizione chiusa, come la Superlega, non trova il nostro favore. L'esclusione di Bilbao dall'Europeo? E' dura accettare di perdere la sede di Bilbao con le restrizioni che abbiamo preso. Abbiamo lavorato con la UEFA per trovare urgentemente un'altra sede (Siviglia, ndr). I tifosi allo stadio? Sarebbe un segnale del fatto che le cose piano piano stanno migliorando. Di certo sarà un passaggio che creerà allegria nelle persone".