Russia, risultati e classifica: alla Lokomotiv il derby con lo Spartak. Ok lo Zenit che allunga

vedi letture

Vince la Lokomotiv Mosca il derby d’alta classifica con lo Spartak, grazie ad un netto 2-0 che permette agli uomini di Nikolic di accorciare sui rivali cittadini, che hanno ora un solo punto di vantaggio sui concittadini terzi in classifica. Nel pomeriggio inoltre, vince lo Zenit a Sochi e mantiene la testa, allungando proprio sullo Spartak, così come vince anche l’Arsenal Tula che scavalca Rotor e Ufa in fondo alla classifica. Pareggio per 2-2, infine, tra Dinamo Mosca e Ural.

I risultati di oggi

Arsenal Tula-Krasnodar 1-0

Dinamo Mosca-Ural 2-2

Sochi-Zenit 1-2

Lokomotiv Mosca-Spartak Mosca 2-0