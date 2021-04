Russia, tonfo dello Spartak: il Lokomotiv Mosca sale al secondo posto in classifica

Tonfo a sorpresa nella Russian Premier League dello Spartak Mosca, sconfitto in casa dall'Ufa per tre reti a zero: gli uomini di Tedesco, rimasti anche in dieci uomini nel finale, scivolano al terzo posto in classifica, a due lunghezze dal Lokomotiv, ieri vittorioso con un ampio quattro a uno contro il Rostov. Di seguito tutti i risultati di giornata e la classifica aggiornata.

I risultati di oggi

Arsenal Tula 4-0

Sochi-CSKA Mosca 2-1

Spartak Mosca-UFA 0-3