Salisburgo-Villarreal, Emery: "Credo nel calcio spagnolo, per me sempre il miglior torneo"

Unai Emery, tecnico del Villarreal, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Salisburgo del momento delle squadre spagnole, con l'allarme scattato dopo la disfatta del Barcellona contro il Paris Saint-Germain: "Storicamente ci sono cicli di dominio in Europa: c'è stata l'epoca del Milan, del Manchester United, della Juventus, del Bayern. Circa le spagnole, l'assenza in finale degli ultimi anni del Real Madrid e del Barcellona possono far pensare, ma credo nel calcio spagnolo e sono convinto che continueremo ad essere il miglior campionato". Il Villarreal recupera Samu Chukweze, assente da un mese e mezzo per un infortunio all'inguine.