Saul può lasciare l'Atletico: oltre la Juventus, anche PSG e lo United mostrano interesse

vedi letture

Dopo una annata in chiaro scuro nonostante la conquista della Liga, Saul Niguez potrebbe lasciare l'Atletico Madrid. Il ventiseienne negli scorsi giorni era stato accostato anche alla Juventus, così come il compagno Correa, ma, come riporta il Daily Mirror, sul centrocampista spagnolo sono diversi i top team europei che hanno mostrato interesse. Tra questi anche il Paris Saint-Germain e il Manchester United, che pianificano un colpo importante in mediana.