Ufficiale Rennes, innesto di grande spessore: dal Tolosa arriva il difensore Charlie Cresswell

Il Rennes rinforza la propria difesa con un acquisto di spessore: Charlie Cresswell è ufficialmente un nuovo giocatore del club bretone. Il centrale inglese, 23 anni, ha firmato un contratto fino al 2031, scegliendo il progetto rossonero nonostante l'interesse di altre società.

Cresciuto nel settore giovanile del Leeds United, dove ha completato un percorso di sette anni, Cresswell si è messo in evidenza grazie alle sue qualità difensive: 1,90 metri di altezza, forza nei duelli, ottimo gioco aereo e grande capacità di lettura delle situazioni. Figlio dell'ex attaccante Richard Cresswell, che ha vestito le maglie di York City, Stoke City, Sheffield United e Leeds, Charlie ha scelto una strada diversa, affermandosi come uno dei difensori inglesi più promettenti della sua generazione.

Dopo le prime apparizioni in Premier League con il Leeds, il difensore ha maturato esperienza al Millwall, in Championship, prima del trasferimento al Tolosa nell'estate del 2024. In Francia si è rapidamente imposto come uno dei pilastri della squadra di Carles Martínez Novell, distinguendosi per intercetti, personalità, aggressività e leadership. Nel suo palmarès figurano anche due titoli europei conquistati con la nazionale inglese Under 21, nel 2023 e nel 2025.

Grande entusiasmo nelle prime parole del difensore inglese: "Si è parlato molto del mio trasferimento al Rennes nelle ultime settimane. Essere finalmente qui e aver concretizzato questo progetto è fantastico. Sono davvero molto felice. Ho vissuto due anni splendidi al Tolosa, ma nel calcio si chiudono dei cicli. La possibilità di giocare le coppe europee e il progetto ambizioso del Rennes hanno rappresentato motivazioni importanti. Credo che quest'anno abbiamo una squadra molto forte e spero che riusciremo a fare grandi cose"..