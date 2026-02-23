Tifosi granata al Filadelfia, Sazonov si sfoga: "Farei di tutto per il Toro ma non mi vogliono"

Momento certamente non facile per il Torino. La formazione granata ieri ha perso 3-0 in casa del Genoa e venendo agganciata proprio dai rossoblù a quota 27 punti. La zona retrocessione è ad un passo e il rischio di essere coinvolto è davvero molto alto. Motivo per cui in questi minuti, il patron Urbano Cairo ha optato per il cambio in panchina. Marco Baroni, che ieri non ha incontrato la stampa al termine del match, è stato esonerato mentre al suo posto è arrivato Roberto D'Aversa a cui è stato affidato il compito di condurre in porto la barca.

Tanta delusione anche fra le file dei tifosi. Oltre al fronte sempre aperto con il presidente granata, i sostenitori espresso il loro dissenso anche con i giocatori. Come riportano i colleghi di Toronews.net, un gruppo di sostenitori ha raggiunto anche il Filadelfia dove c'era Saba Sazonov. Il centrale georgiano avrebbe rivolto le seguenti dichiarazioni:

"Qua nessuno mi vuole - riporta sempre il portale dedicato alla vicende granata - Baroni (esonerato oggi ndr) nemmeno mi saluta. Farei di tutto per il Torino ma non mi vogliono. Eravamo la miglior difesa di serie A con Buongiorno e Rodriguez e io giocavo in panchina. Ora siamo l'ultima difesa e io non ci sono. Io posso giocare, l’infortunio è passato completamente. Petrachi è arrivato, abbiamo fatto un pranzo e mi ha detto che io non sono parte della squadra".