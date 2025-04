Ufficiale Schalke 04, Frank Baumann è il nuovo direttore sportivo: "Torniamo in Bundesliga"

Frank Baumann è il nuovo direttore sportivo dello Schalke 04, storico club tedesco che naviga suo malgrado nella seconda serie dopo la retrocessione della passata stagione. "Inizierà il suo incarico il 1° giugno" - comunica la società - ", assumendo la responsabilità delle squadre maschili, femminili e del vivaio del club".

Axel Hefer, presidente del consiglio di sorveglianza e membro del comitato di selezione: "Siamo davvero lieti di aver potuto assumere Frank Baumann, una figura di assoluto esperto e molto rispettata nel mondo del calcio. Durante i nostri colloqui, Frank ha chiarito chiaramente dove vede opportunità e sfide per riportare lo Schalke in Bundesliga a lungo termine.

Nella fase finale della nostra ricerca, abbiamo selezionato i migliori candidati, con i quali i colloqui si sono svolti in modo riservato e in un clima di grande fiducia. Al termine di questi colloqui, la valutazione del comitato di selezione – e dell'intero consiglio di sorveglianza – è stata chiara: Frank Baumann porta con sé esattamente ciò di cui lo Schalke 04 ha bisogno per raggiungere i suoi obiettivi sportivi futuri".

Queste le parole di Baumann: "Innanzitutto, vorrei ringraziare il consiglio di sorveglianza per la fiducia accordata e per le nostre proficue discussioni. Il processo di ricerca è stato altamente professionale ed estremamente riservato. Lo Schalke 04 è un club con una ricca storia, un'ampia tifoseria e un grande potenziale. Vogliamo continuare questo percorso e lavorare per riportare lo Schalke 04 al successo sportivo. Questo tipo di impegno è molto importante per me".