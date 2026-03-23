Schjelderup nel mirino del Barcellona. Il norvegese: "Sarebbe fantastico, ma non so nulla"

Il futuro di Andreas Schjelderup potrebbe essere al Barcellona. L’esterno offensivo del Benfica infatti è finito nel mirino del club catalano in vista della prossima stagione nonostante ci sia già un accordo con Marcus Rashford qualora i blaugrana decidessero di esercitare il diritto di riscatto, fissato in 30 milioni di euro, con il Manchester United e abbiano messo nel mirino anche Pedro Neto del Chelsea.

Un’ipotesi che il norvegese classe 2004 accoglierebbe con favore nonostante un contratto fino al 2028 con il club portoghese. Intervistato da TV2 il giocatore ha spiegato che “sarebbe fantastico che queste voci fossero vere, ma al momento non so nulla di concreto”.

Schjelderup in questa stagione ha messo a segno sette reti e quattro assist in 36 gare nelle varie competizioni e ha raggiunto un valore di mercato attorno ai 20 milioni di euro. Una cifra abbordabile per il Barcellona anche se il Benfica, forte anche di altri due anni di contratto, chiederà una cifra molto più alta essendo un club che solitamente vende a prezzi elevati i suoi talenti.