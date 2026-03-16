A gennaio fu vicino al Parma, in estate Schjelderup può andare al Barcellona

A gennaio il Parma si era mosso con forza, molta più della Lazio, per provare a portare in Serie A Andreas Schjelderup, attaccante esterno norvegese di proprietà del Benfica. La conferma in questo senso arrivò dal dg Cherubini a trattative oramai chiuse: "Non era facile e nel corso del tempo le difficoltà sono aumentate. Ci è mancato la possibilità di chiudere ma non perché è mancata la nostra volontà".

Il classe 2004, autore di 7 reti e 4 assist in stagione con la maglia del Benfica, sta piano piano attirando le attenzioni anche di società importanti a livello europeo. Fra queste, spiega O Jogo in Portogallo, che anche il Barcellona. Il club blaugrana nelle ultime settimane ha mandato un osservatore in ricognizione per seguire dal vivo il giocatore e per capire meglio costi dell'operazione, con un assalto estivo che è da mettere in conto visti i report positivi nei suoi confronti.