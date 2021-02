Sconfitta amara per lo Shakhtar, eurorivale della Roma. La Dinamo Kiev progetta la fuga

Passo falso che può costare molto caro allo Shakhtar, sconfitto in casa dallo Zorya con un gol al novantaquattresimo di Ivanisenya. Gli ucraini allenati da Castro, prossimi avversari in Europa League della Roma, erano peraltro in superiorità numerica dall'ottantesimo per l'espulsione occorsa a Juninho. Dinamo Kiev che ha adesso un'occasione d'oro: con un successo sul Lviv, infatti, la capolista si porterebbe a più quattro sui rivali storici.