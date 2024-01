Ufficiale Scott McKenna lascia il Nottingham Forest. Lo scozzese in prestito al Copenaghen

vedi letture

L'FC Copenhagen ha ingaggiato il difensore Scott McKenna in prestito dal Nottingham Forest FC fino alla fine della stagione. Il nazionale scozzese passa quindi dalla Premier League inglese alla Super League danese

McKenna, 27 anni, è arrivato al Nottingham Forest dall'Aberdeen nel 2020 e ha giocato più di 100 partite per il club inglese. Ha collezionato anche 33 presenze con la Scozia. "Avevamo il desiderio di rafforzare la fase difensiva, dove siamo stati colpiti dagli infortuni di giocatori chiave", afferma Peter Christiansen, direttore sportivo dell'FC Copenhagen. "Con l'arrivo di Scott otteniamo un giocatore esperto e forte che potrà dare il suo contributo da subito. Si è dimostrato ad altissimo livello e siamo sicuri che ci darà molto"..

McKenna indosserà la maglia numero 26 e non vede l'ora di cominciare: "La vedo davvero come una buona opportunità per me. L'FC Copenhagen è un club rispettato a livello internazionale, che lotta per i titoli ogni stagione e che ha ottenuto risultati fantastici sulla scena internazionale. Non vedo davvero l'ora. Ho incontrato la squadra e mi sono unito al ritiro, per me è un punto di partenza perfetto per inserirmi rapidamente nel gruppo. Farò del mio meglio per garantire che la squadra vinca ancora".

Per l'allenatore Jacob Neestrup, l'arrivo di McKenna è una gradita spinta per la squadra: "Siamo molto felici di essere riusciti a raggiungere un accordo con Scott, una priorità assoluta anche per me. Abbiamo un giocatore che dal primo giorno può darci ulteriore qualità e stabilità in quella posizione. Ha una forte presenza fisica, un gioco aereo impressionante ed è bravo nel palleggio, quindi lo vediamo adattarsi bene al nostro modo di giocare".