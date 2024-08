Ufficiale Accostato al Torino, McKenna va al Las Palmas a sostituire Saul Coco

Prima dell'arrivo di Saul Coco, Scott McKenna del Nottingham Forest era fra i giocatori che erano accostati al Torino, nell'ottica di consegnare a Paolo Vanoli un sostituto in difesa per il partente Alessandro Buongiorno. Alla fine i granata hanno scelto di affondare il colpo con Saul Coco, in arrivo dal Las Palmas e proprio il club iberico ha scelto invece di far firmare un contratto allo scozzese, liberatosi a parametro zero, in questo incrocio di mercato fra i 3 club.

Ecco il comunicato degli spagnoli: "L'UD Las Palmas rinforza la sua difesa con l'arrivo di Scott McKenna (12/11/1997, Kirriemuir, Scozia), dopo l'accordo raggiunto per le prossime 3 stagioni. McKenna è un calciatore esperto che ha iniziato nelle giovanili dell'Aberdeen FC. Nel 2016 ha esordito con la prima squadra, anno in cui ha esordito anche in nazionale con la Scozia. Nel 2020 è stato trasferito al Nottingham Forest, club dove ha giocato 106 partite. Nel gennaio di quest'anno è stato formalizzato il suo prestito all'FC Copenhagen, dove è rimasto fino alla fine della stagione. Con 37 partite giocate con la Nazionale maggiore scozzese, con la quale ha giocato l'ultima Coppa dei Campioni, McKenna ha giocato 82 partite in Premiership, 69 partite in Championship e 25 partite in Premier, tra le altre competizioni. Il nuovo difensore giallorosso si caratterizza per essere un giocatore con un buon gioco aereo, forte e aggressivo nelle azioni, dotato di carattere e velocità".