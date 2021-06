Semifinale Euro U21, le formazioni di Spagna-Portogallo: Diaz e Villar contro Leao e Dalot

vedi letture

Scenderanno in campo tra poco, alle ore 18, Spagna e Portogallo per la semifinale degli Europei Under 21. I lusitani hanno eliminato gli azzurrini di Nicolato nei quarti, mentre gli spagnoli si sono sbarazzati della Croazia. Di seguito le formazioni della sfida, che vedono anche degli "italiani" in campo, i milanisti Dalot, Leao e Diaz, il romanista Villar e l'attaccante del Monza Mota Carvalho.

SPAGNA (4-3-3): Fernandez; Gil, Mingueza, Cuenca, Cucurella; Garcia, Zubimendi, Villar; Brahim Diaz, Puado, Gil.

PORTOGALLO (4-3-1-2): Costa; Dalot, Queiros, Leite, Conte; Vitinha, Bragança, Fernandes; Vieira; Leao, Dany Mota.