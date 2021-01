Sergio Ramos a scadenza: Manchester United e PSG in costante pressing sul difensore

I contatti tra Real Madrid e Sergio Ramos per il rinnovo del contratto proseguono, ma sul difensore si sono mossi già i grandi club. Lo spagnolo - come riportato dal Mirror - piace al Manchester United: la squadra di Solskjaer potrebbe puntare sull'uomo simbolo dei blancos per poter rinforzare il pacchetto arretrato. Sul giocatore c'è anche il Paris Saint-Germain: in caso di mancato accordo con l'attuale società Ramos potrebbe scatenare una vera e propria asta di mercato.