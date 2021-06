Sergio Ramos non convocato per le Olimpiadi, De La Fuente: "Idee chiare fin dall'inizio"

Il commissario tecnico della Spagna Under 21 ha parlato in conferenza stampa nel giorno in cui sono stati resi noti i convocati per le Olimpiadi di Tokyo. Fra gli argomenti trattati anche la mancata convocazione di Sergio Ramos: "Se c'è stata una reale possibilità che Sergio Ramos fosse nella lista? Sì, come per tutti gli altri. Ma avevo le idee chiare fin dall'inizio. Non c'è e non ho parlato con lui perché non lo ritenevo necessario. E' un grande professionista".