Sergio Rico, la lista Champions è nemica. Ci sarà Letellier, lo spagnolo chiede la cessione al PSG

In Francia sono convinti: saranno Keylor Navas e Gianluigi Donnarumma a lottare per un posto da titolare nel Paris Saint-Germain. Solo che a Parigi si è creato un piccolo problema di sovraffollamento nel ruolo di portiere: che ne sarà dei restanti 7, e in particolare di Sergio Rico?

Il 27enne spagnolo, sotto contratto fino al 2024, era ufficialmente il secondo del costaricano fino alla scorsa stagione. Adesso, però, potrebbe ritrovarsi terzo o addirittura quarto nelle gerarchie. Alexandre Letellier, infatti, è francese e si è formato al PSG; poiché tutti i club hanno l'obbligo di iscrivere almeno otto giocatori formati al loro interno nelle liste per la Champions, è chiaro che parta avvantaggiato rispetto a Sergio Rico. Per questo motivo, secondo Le Parisien, quest'ultimo avrebbe chiesto di essere ceduto.