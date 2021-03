Simeone: "Champions o Liga? Sono 10 anni che affrontiamo una partita alla volta"

Diego Pablo Simeone, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Getafe, ha presentato così il prossimo appuntamento in campionato della capolista Atletico Madrid: "Champions o campionato? Ormai sono dieci anni che ragioniamo allo stesso modo, affrontando una partita alla volta. Domani affronteremo una squadra aggressiva e intensa, che non dà per perso neanche un pallone. L'Atletico però sta facendo una buona stagione, abbiamo reagito bene al ko con l'Athletic con una prestazione positiva nel derby. Contro il Real Madrid abbiamo speso molte energie, ma ci stiamo ricaricando per affrontare nel migliore dei modi gli Azulones", le dichiarazioni del tecnico dei colchoneros. Il ritorno col Chelsea, insomma, può aspettare.