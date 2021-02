Simeone: "Suarez ha un dono. Il campo neutro? Non è un nostro problema, dobbiamo vincere"

Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Chelsea: "Cercheremo di vincere contro un rivale forte, che ha grandi giocatori. Contro il Levante non abbiamo giocato una buona partita, soprattutto nel primo tempo. Poi abbiamo fatto bene, anche se non siamo riusciti a recuperare il risultato".

Il campo neutro: "Non dobbiamo preoccuparci di ciò che non dipende da noi. Amiamo giocare a calcio e vogliamo portare a casa la partita. Saremo a 4 ore da Madrid, c'erano tante soluzioni ma alla fine si è scelto Bucarest".

Lo stato di forma di Suárez: "La presenza di Luis genera fiducia nella squadra. È molto forte, ha un dono legato al gol. Non segna in trasferta? Vedremo a Londra, domani giochiamo in casa".

L'arrivo di Tuchel al Chelsea: "Il Chelsea è cambiato molto con lui, è un grande allenatore, che fa giocare bene le squadre. È una squadra forte, con grandi giocatori e ha fatto un grande mercato. Il potenziale della squadra si vede già dai tre portieri, di alto livello. Gli attaccanti potrebbero giocare in qualsiasi squadra in Europa".