Levski, Bojinov sul futuro: "Non sto cercando una squadra, spero di poter continuare qui"

Nonostante il suo contratto con il Levski Sofia sia scaduto l’attaccante Valeri Bojinov ha chiesto e ottenuto dal club la possibilità di allenarsi ancora con la squadra della capitale in attesa di capire cosa fare nel proprio futuro con la speranza di convincere il Levski a rinnovargli la fiducia: “Non sono alla ricerca di un'altra squadra, spero di poter continuare con questo glorioso club. Mi sto allenando per prepararmi al meglio e dare una mano ai ragazzi perché so che il Levski ha bisogno di persone come me. - ha spiegato il classe ‘86 come riporta Temasport.com - Sono un ottimista e credo che le cose a livello societario andranno meglio. Il Levski si stabilizzerà e tornerà là dove dovrebbe stare”.