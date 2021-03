Siviglia, 1-1 al fotofinish contro il Valladolid: gli andalusi trovano il pari con un gol del portiere!

Il Siviglia agguanta un pareggio all'ultimo respiro con il Valladolid, che aveva sfiorato il colpaccio allo stadio José Zorrilla con la rete su rigore siglata in chiusura da primo tempo da Orellana. L'eroe di serata è il portiere Yassine Bounou, che ha trovato il gol dell'uno a uno con una giocata nel cuore dell'area di rigore avversaria dopo essere salito in occasione dell'ultimo disperato assalto dei suoi. Per gli andalusi, che restano comunque saldi al quarto posto, il rischio è quello di ritrovarsi a meno sette dal Barcellona, nel caso in cui i catalani dovessero avere la meglio nel posticipo di domani contro la Real Sociedad.