Siviglia, En-Nesyri show in Liga: "Il mio giorno più bello da quando sono qui"

Con tre gol di En-Nesyri, il Siviglia ha travolto la Real Sociedad per 3-2. Dopo la gara, il giocatore ha detto: "Sono molto contento del lavoro della squadra e dei gol che abbiamo segnato. Dopo il loro pareggio, siamo rimasti calmi e abbiamo cercato anche il terzo, lo abbiamo segnato e poi abbiamo cercato di difendere per mantenere i tre punti. Sono felice, è il mio giorno più bello da quando sono arrivato al Siviglia. Gli otto gol in campionato? Non significano nulla, dobbiamo lavorare per ottenere di più e vincere più partite. La Real gioca bene, difende bene e noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, è andato tutto bene".