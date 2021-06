Siviglia, Koundé vuole il Real Madrid ma il club andaluso è chiaro: servono 80 milioni di euro

Fra i giocatori più ambiti nel prossimo mercato c'è sicuramente Jules Koundé. Il difensore del Siviglia dovrebbe essere in uscita dal club andaluso con diversi club che si sarebbero mossi per averlo dalla prossima stagione. Secondo quanto riporta ABC, il giocatore francese vorrebbe come destinazione il Real Madrid anche se il club biancorosso chiede 80 milioni di euro come clausola.