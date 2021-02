Siviglia, la gioia del Papu Gomez dopo il primo gol: "Sarà un finale di stagione stupendo"

Alejandro "Papu" Gomez ha raccontato le sue sensazioni dopo il primo gol con la maglia del Siviglia. L'ex Atalanta ha segnato il provvisorio 2-0 contro il Getafe, in una partita poi terminata per 3-0 per gli andalusi: "Sono contentissimo, finalmente ho fatto il mio debutto in questo stadio meraviglioso. Sono anche molto contento per il gol e la vittoria. Sono abituato a giocare in questa zona del campo, più o meno è questo il mio ruolo ideale. Quando ho ricevuto la palla, la prima cosa che ho pensato è stata quella di tirare. Ero sicuro che la palla potesse entrare ma la deviazione del difensore è stata netta. Ringrazio i miei compagni che dal primo giorno al Siviglia mmi hanno fatto sentire uno di loro. Il gruppo è fantastico e siamo tutti concentrati per raggiungere i nostri obiettivi. Ho scelto il Siviglia perché questo è un club che ha obiettivi molto importanti. Sono sicuro che sarà un finale di stagione stupendo".