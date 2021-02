Siviglia, Lopetegui si rammarica: "Noi mai in partita. Poteva starci il rosso a Messi"

vedi letture

Julen Lopetegui, allenatore del Siviglia, si rammarica al termine della partita persa contro il Barcellona per una sconfitta senza appello: "Non siamo mai stati in partita. Nel secondo tempo abbiamo creato un po' di più ma non abbiamo mai avuto la possibilità chiara per segnare. Con l'andare della gara poi ci siamo presi più rischi e loro, con qualità, ci hanno segnato il 2-0. Mi dicono potesse esserci un secondo giallo per Messi, però io non l'ho visto. Poteva cambiare la partita, peccato".