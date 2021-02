Solskjaer commenta il 4-0 alla Real Sociedad: "Battuta una buona squadra, felice per James"

vedi letture

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha analizzato così a BT Sport il poker rifilato alla Real Sociedad in Europa League: "Abbiamo giocato bene, siamo stati cinici e dopo il secondo gol siamo riusciti a trovare ancora più spazio per attaccare. Questa vittoria è stata importante, ma non abbiamo ancora fatto nulla. Sono veramente felice per il gol di James, ha fatto una bella realizzazione. Il risultato finale non deve ingannare, la Real Sociedad è una buona squadra e ottenere questo risultato non era scontato".