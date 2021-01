Solskjaer: "Contento, ma non troppo: dovevamo fare meglio"

Il Manchester United esce da Anfield ancora capolista, limitando i danni e portando a casa un punto che mantiene invariata la distanza in classifica con Liverpool, tre punti in meno, mentre perde un punto nei confronti del Leicester che insegue a due lunghezze di distanza. "Possiamo fare molto meglio, ma usciamo da questa gara con un punto importante che certifica la nostra crescita esponenziale che continua ormai da un anno- ha detto nel post partita il manager dello United Ole Gunnar Solskjaer-.Non ci siamo imposti in questa partita, soprattutto nel primo tempo siamo stati molto rinunciatari. Durante il match siamo cresciuti e alla fine pensavamo anche di poterla vincere. Devo dire la verità: sono un po' arrabbiato in questo momento perchè non abbiamo fatto una grande gara, bisogna comunque tenere conto dell'avversario e del fatto che loro hanno avuto la supremazia territoriale. Anche se comunque con tutte le defezioni che ha il Liverpool puoi venire qui e pensare tranquillamente di fare risultato pieno, non ci siamo riusciti e va bene lo stesso. Potevamo avere più possesso palla, dovevamo imporci di più, abbiamo dovuto pensare principalmente a difenderci e quando avevamo la sfera tra i piedi dovevamo gestirla con meno pressione".