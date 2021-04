"Sono preoccupato, si ripetono gli stessi problemi". Rivedi Simeone dopo la sconfitta di Bilbao

vedi letture

Mastica amaro Diego Simeone dopo la sconfitta del San Mames. Il tecnico dell'Atletico ha fatto mea culpa per quanto sta succedendo alla sua squadra, che ha dilapidato un vantaggio enorme sulle inseguitrici e ora potrebbe subire il sorpasso dal Barcellona, distante due punti in classifica e con una partita in meno: "Quando un problema si ripete e non si risolve, allora è colpa dell'allenatore e non della squadra. Perché il mio compito è quello di migliorare le cose e quando non succede, allora significa che lo sto facendo male. Sono ovviamente preoccupato e cercherò di porvi rimedio quanto prima".