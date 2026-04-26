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Sospensione alle spalle, il Chelsea ritrova Enzo Fernandez: MVP e in gol 46 giorni dopo

Sospensione alle spalle, il Chelsea ritrova Enzo Fernandez: MVP e in gol 46 giorni dopoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 18:49Calcio estero
Yvonne Alessandro

Doku e Nicolas Gonzalez hanno spedito in paradiso il Manchester City, mentre oggi è stato Enzo Fernandez a staccare il pass per la finalissima di FA Cup a Wembley in favore del Chelsea. È bastato un inserimento alle spalle dei difensori del Southampton e una girata di testa per beffare il Leeds e volare all'ultimo atto della competizione il 16 maggio contro gli uomini di Pep Guardiola.

Il destino ha voluto così. Si è parlato tantissimo del centrocampista argentino, classe 2001, ultimamente dopo quelle dichiarazioni simili a un flirt accennato per il Real Madrid che hanno portato alla sospensione di 2 partite da parte del club, salvo poi tornare al lavoro. A poche ore di distanza dall'esonero di Liam Rosenior e in un incrocio da dentro-fuori in FA Cup si è trasformato in protagonista della giornata e trascinato i compagni in finale. Dalla squalifica per aver "superato il limite" a segnare la rete della provvidenza. Con tanto di MVP della partita contro il Leeds. Sono passati 46 giorni, tra l'altro, dall'ultimo sigillo con i Blues di Enzo Fernandez, contro il PSG in Champions League.

Poi c'è la "nuova" guida. Calum McFarlane potrebbe entrare a far parte di una cerchia ristretta di nomi illustri sulla panchina del Chelsea, come Antonio Conte, Roberto Di Matteo, Carlo Ancelotti e Guus Hiddink. Come? Il tecnico inglese dell'Academy del club, diventato allenatore ad interim, dovrebbe vincere la FA Cup superando i giganti di Guardiola.

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